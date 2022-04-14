Antalya'da torbacı operasyonu: 25 gözaltı
Antalya'da uyuşturucu satıcılarına yönelik 8 adrese operasyon düzenlendi. Operasyon sonucunda 25 kişi yakalanırken çok sayıda uyuşturucu maddede ele geçirildi.
Antalya'da torbacı tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 25 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, uyuşturucu madde ticareti yapan şahıs ve gruplara yönelik 8 ayrı adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Uygulama noktalarının da dahil edildiği çalışmada 25 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda; 130 gram esrar, 825 gram eroin, 3 kilo 891 gram metamfetamin, 377 gram bonzai, 354 gram ve 29 adet kağıda emdirilmiş sentetik Kannabinoid (A4) maddesi, 45 adet sentetik ecza hap, 4 adet hassas terazi, 4 adet tabanca ve 71 adet fişek, 13 bin 990 TL ele geçirildi. 25 şüpheliye 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan işlem yapıldığı bildirildi.
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