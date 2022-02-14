Şanlıurfa'da 'torbacı' operasyonu: Çok sayıda tutuklama

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde polisin, 'torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonlarda gözaltına alınan 13 kişiden 11’i tutuklandı.

(DHA)
14 Şubat 2022 Pazartesi, 19:20
Şanlıurfa'da 'torbacı' operasyonu: Çok sayıda tutuklama
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Viranşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satan kişilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. 

ÇOK SAYIDA MATERYAL ELE GEÇİRİLDİ

13 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda, çeşitli miktarlarda satışa hazır uyuşturucu, 1 ruhsatsız pompalı tüfek ve 1 tabanca ele geçirildi. 

Emniyette işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11'i tutuklanırken, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


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