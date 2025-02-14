Antalya'da 'torbacı' operasyonu: Gözaltılar var!

Serik ilçesinde 'torbacı' olarak adlandırılan uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 8 zanlı yakalandı. Operasyonda, bir miktar bonzai ele geçirildi.

Antalya'da 'torbacı' operasyonu: Gözaltılar var!
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AA
Yayınlanma: 14.02.2025 - 15:50

Serik İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekipleri, ilçe merkezinde "torbacı" tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 1'i kadın 8 şüpheli gözaltına alındı, bir miktar bonzai ele geçirildi. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü aktarıldı.


Etiketler: #Operasyon #uyuşturucu #Torbacı #Antalya

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