Antalya'da 'torbacı' operasyonu: Gözaltılar var!
Serik ilçesinde 'torbacı' olarak adlandırılan uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 8 zanlı yakalandı. Operasyonda, bir miktar bonzai ele geçirildi.
Serik İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekipleri, ilçe merkezinde "torbacı" tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonda uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 1'i kadın 8 şüpheli gözaltına alındı, bir miktar bonzai ele geçirildi. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü aktarıldı.
Etiketler: #Operasyon #uyuşturucu #Torbacı #Antalya
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