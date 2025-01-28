İstanbul'da torbacılara 'uyuşturucu' baskını: 5 zanlı yakalandı

Yayınlanma: 28.01.2025 - 09:29

Güncelleme: 28.01.2025 - 09:32

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında ilçedeki bir evde bulunduğu tespit edilen, "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına operasyon düzenlendi.

5 GÖZALTI

Operasyonda, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Evdeki aramada, tabanca, 7 fişek, 2 hassas terazi, çok sayıda kilitli plastik poşet ile bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Savcılıkça haklarında gözaltı kararı verilen 2 zanlı ise aranıyor.