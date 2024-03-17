Antalya'da trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde otomobilin tarlaya savrulması sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

AA
Yayınlanma: 17.03.2024 - 19:35
Antalya'da trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti
Abone Ol google-news

Antalya'nın Altınkale Mahallesi Şehit Mustafa Gürcan Caddesi ile Kanuni Sultan Süleyman Caddesi'nin kesiştiği kontrolsüz kavşakta, Emrah Y. (34) idaresindeki otomobil tarlaya savruldu.

Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Bölgeye gelen sağlık görevlileri, araç içinde sıkışan sürücü Emrah Y.'nin hayatını kaybettiğini tespit ederken, yolcu olarak bulunan ve yaralanan C.Y'yi Antalya Şehir Hastanesi'ne kaldırdı.


hayatını kaybetti haberleri Hastane haberleri çağrı merkezi haberleri 112 Acil haberleri

İlgili Haberler

Adana'da acı olay: 1 aylık hamile gelin trafik kazasında hayatını kaybetti

Adana'da acı olay: 1 aylık hamile gelin trafik kazasında hayatını kaybetti
Özel’den Erdoğan’a ‘para sayma’ tepkisi: ‘Duyunca ‘seçimi kazandık’ dedim’

Özel’den Erdoğan’a ‘para sayma’ tepkisi: ‘Duyunca ‘seçimi kazandık’ dedim’
Bursa’da kazaya karışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Bursa’da kazaya karışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Türkiye dahil 3 ülkeye mektup gönderildi

Türkiye dahil 3 ülkeye mektup gönderildi
Erkekler oje sürer mi? Ünlü oyuncu Nejat işler cevapladı

Erkekler oje sürer mi? Ünlü oyuncu Nejat işler cevapladı
Prof. Dr. Kutoğlu: Marmara’da 4 kol birden kırılırsa 7.8 büyüklüğünde deprem üretir

Prof. Dr. Kutoğlu: Marmara’da 4 kol birden kırılırsa 7.8 büyüklüğünde deprem üretir
Tuz Gölü’nde görsel şölen… Yazlıkçı flamingolar gelmeye başladı

Tuz Gölü’nde görsel şölen… Yazlıkçı flamingolar gelmeye başladı
Özgür Özel, AKP'nin kalesinde

Özgür Özel, AKP'nin kalesinde
Emre Belözoğlu’ndan flaş Olimpiu Morutan açıklaması

Emre Belözoğlu’ndan flaş Olimpiu Morutan açıklaması
Yüksek Seçim Kurulu'nun seçim takvimi... Yasaklar başlıyor!

Yüksek Seçim Kurulu'nun seçim takvimi... Yasaklar başlıyor!
Uçak görevlisi itiraf etti! ‘Çok çaresiz olmadığımız sürece…’

Uçak görevlisi itiraf etti! ‘Çok çaresiz olmadığımız sürece…’