Adana'da acı olay: 1 aylık hamile gelin trafik kazasında hayatını kaybetti

Adana’da zincirleme trafik kazasında ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 1 aylık hamile kadın hayatını kaybetti. Kadının cenazesi ailesine teslim edildi.

İHA
Yayınlanma: 17.03.2024 - 12:06
Adana'da acı olay: 1 aylık hamile gelin trafik kazasında hayatını kaybetti
Abone Ol google-news

Korkunç kaza, 15 Mart günü Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunda meydana geldi. Yaklaşık 20 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında Ceyda Güler Erkoç (26) ve yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırılmıştı.

KURTARILAMADI

Ağır yaralanan Ceyda Gürler Erkoç, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Erkoç’un 9 ay önce evlendiği ve 1 aylık hamile olduğu öğrenildi. Erkoç’un cenazesi adli tıp kurumunda yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi.

Cenaze Sarıçam ilçesine bağlı Buruk Mahalle mezarlığında defnedilecek.


Adli Tıp Kurumu haberleri Adana haberleri

İlgili Haberler

Benzin dökerek ateşe verdi... Adana'da midibüs kundaklama anı kameralara yansıdı

Benzin dökerek ateşe verdi... Adana'da midibüs kundaklama anı kameralara yansıdı
Adana'da uyuşturucu bağımlısı oğlunu öldüren babadan acı mesaj!

Adana'da uyuşturucu bağımlısı oğlunu öldüren babadan acı mesaj!
Adana'da sulama kanalında cansız beden bulundu

Adana'da sulama kanalında cansız beden bulundu
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

BBP lideri Mustafa Destici: Mehmet Şimşek elini vicdanına koy emeklinin hakkını ver

BBP lideri Mustafa Destici: Mehmet Şimşek elini vicdanına koy emeklinin hakkını ver
Son dakika! İliç’teki maden faciasının 33. gününde kayıp işçilerden ilk iz…

Son dakika! İliç’teki maden faciasının 33. gününde kayıp işçilerden ilk iz…
Özgür Özel, AKP'nin kalesinde

Özgür Özel, AKP'nin kalesinde
Mansur Yavaş’tan Turgut Altınok’un malvarlığı hakkında açıklama!

Mansur Yavaş’tan Turgut Altınok’un malvarlığı hakkında açıklama!
Ceyda Düvenci yeni bir aşka yelken açtı

Ceyda Düvenci yeni bir aşka yelken açtı
Uçak görevlisi itiraf etti! ‘Çok çaresiz olmadığımız sürece…’

Uçak görevlisi itiraf etti! ‘Çok çaresiz olmadığımız sürece…’
İstanbul'daki vahşette flaş gelişme... Bir ceset daha bulundu!

İstanbul'daki vahşette flaş gelişme... Bir ceset daha bulundu!
Adana Demirspor 10 kişi kaldığı maçta farklı kazandı! Adana Demirspor 4-1 Sivasspor

Adana Demirspor 10 kişi kaldığı maçta farklı kazandı! Adana Demirspor 4-1 Sivasspor