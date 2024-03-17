Bursa’da kazaya karışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Bursa’da Gemlik ilçesinde önce refüje daha sonra ağaçlara çarpıp ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İHA
Yayınlanma: 17.03.2024 - 11:03
Bursa’da kazaya karışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
Abone Ol google-news

Kaza, Gemlik Çevreyolu’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dengesini kaybeden motosiklet sürücüsü Ahmet Okumuş, önce refüje, ardından ağaçlara daha sonra ise kaldırıma çarptı.

Kazada, sürücü ağır yaralanırken çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı Okumuş, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan Okumuş, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

azayla ilgili başlatılan tahkikat devam ediyor.


Bursa haberleri motosiklet haberleri kaza haberleri

İlgili Haberler

Bursa’da 4 öğrenci kapanan okulda mahsur kaldı

Bursa’da 4 öğrenci kapanan okulda mahsur kaldı
Bursa'nın saklı hazinesi: Misi Köyü

Bursa'nın saklı hazinesi: Misi Köyü
Bursa'da feci kaza... Yaralılar arasında bebek de var!

Bursa'da feci kaza... Yaralılar arasında bebek de var!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Feci kaza... Yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var!

Feci kaza... Yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var!
Türkiye’nin ilk denizaltı müzesi ‘TCG Uluçalireis’ kapılarını ziyaretçilerine açıyor

Türkiye’nin ilk denizaltı müzesi ‘TCG Uluçalireis’ kapılarını ziyaretçilerine açıyor
Özgür Özel, AKP'nin kalesinde

Özgür Özel, AKP'nin kalesinde
Son dakika! İliç’teki maden faciasının 33. gününde kayıp işçilerden ilk iz…

Son dakika! İliç’teki maden faciasının 33. gününde kayıp işçilerden ilk iz…
Erken uyarı sistemi projesi hayata geçiyor: Depremi önceden haber verecek

Erken uyarı sistemi projesi hayata geçiyor: Depremi önceden haber verecek
Orta sahadan direği vurdu: Real Madrid’in kazandığı maçta Arda Güler gündem oldu!

Orta sahadan direği vurdu: Real Madrid’in kazandığı maçta Arda Güler gündem oldu!
İstanbul Havalimanı'nda yaşayan İranlı akademisyen Dr. Shiva Kavani için karar

İstanbul Havalimanı'nda yaşayan İranlı akademisyen Dr. Shiva Kavani için karar
Erkekler oje sürer mi? Ünlü oyuncu Nejat işler cevapladı

Erkekler oje sürer mi? Ünlü oyuncu Nejat işler cevapladı