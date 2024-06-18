Arap turistler Uzungöl'de birbirine girdi!

Uzungöl de Arap turistler tarafından ziyaretçi akınına uğradı. Ünlü turizm bölgesinde yaşanan kavga ise sosyal medyada gündem oldu.

İHA
Yayınlanma: 18.06.2024 - 11:01
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Kurban Bayramı ve yaz tatilini geçirmek için birçok Arap turist Karadeniz Bölgesi'ni ziyaret ediyor. Trabzon'da bulunan şehrin en turistik bölgelerinden olan Uzungöl de Arap turistler tarafından ziyaretçi akınına uğradı.

Ünlü turizm bölgesinde yaşanan kavga ise sosyal medyada gündem oldu.

Trabzon'un önemli turizm merkezlerinden olan Uzungöl'de yaşanan kavga sosyal medyada sıklıkla paylaşıldı. 

Görüntülerde bir grup Arap turist birbirleriyle kavga ederken çevredilerin araya girmesiyle olay sonlandı. Kavganın neden olduğu ise bilinmiyor.


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