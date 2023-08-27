Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 15 kişi yakalandı

Yayınlanma: 27.08.2023 - 18:39

Güncelleme: 27.08.2023 - 18:39

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Beldibi, Göynük, Olimpos, Çıralı ve Adrasan bölgelerinde uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik çalışma başlattı.

Tespit edilen şüphelilerin adres ve araçlarında yapılan aramada, çeşitli miktarlarda uyuşturucu, tabanca ve fişekler ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.