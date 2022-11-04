Antalya’da vicdanları sızlatan olay: Küçük çocuğu sopayla sokak ortasında dövdü

Antalya’da bir kadın, sokak ortasında küçük çocuğa elindeki sopayla defalarca vurdu. Yerde acı içinde kıvranan çocuğun çığlıkları sokağı inletirken, sosyal medyada paylaşılan görüntülere tepki yağdı.

İHA
04 Kasım 2022 Cuma, 13:51
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Sosyal medyada paylaşılan ve izleyenlerin vicdanlarını sızlatan olay, Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi’nde akşam saatlerinde yaşandı.

Sokak ortasında yerde yatan 7-8 yaşlarındaki çocuğa bir kadın sopayla defalarca vurdu. Canı yanan çocuk ‘Acıyor’ diye bağırarak çığlıklarıyla sokağı inletirken, kadın ise ‘Kalk, yürü eve’ diyerek vurmaya devam etti.

Görüntüleri izleyenler kadına tepkilerini dile getirdi. 


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