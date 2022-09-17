Yer: Küçükçekmece... 'Bisküvi çaldı' bahanesiyle çocuğa şiddet!
İstanbul Küçükçekmece'de bakkaldan bisküvi çaldığı iddia edilerek tekme tokat darbedilen çocuğu araya giren mahalleli kurtardı. Darbedilen çocuk, "Bir tane bisküvi aldım abi" diyerek kendini savundu. O anlar kameraya yansıdı.
Gültepe Mahallesi Şehit Mahmut Ergül Sokak'ta 16 Eylül Cuma akşam saatlerinde iddiaya göre, bakkala giren bir çocuk bisküvi alarak kaçtı. Marketin sahibi ve oğulları, kaçan çocuğu yakalamak için peşinden koştu.
'BİR BİSKÜVİ ALDIM ABİ'
Bir süre sonra yakalanan çocuk, 4 kişi tarafından tekme tokat darbedildi. Mahalleli araya girerek şiddet gören çocuğu kurtarmaya çalıştı. O anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Görüntülerde darbedilen çocuğun 'Bir bisküvi aldım abi' dediği duyuldu. Öte yandan çevredekiler de çocuğun darbedilmesine evlerinden bağırarak tepki gösterdi.
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