Antalya'da yaklaşık 300 milyon liralık satıştan belediyeye aktarılması gereken paraya el konuldu

28 Ağustos 2022 Pazar, 04:00

CHP’li Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, CHP’li belediyelere yönelik ekonomik kıskaç uygulaması yapıldığını söyledi. Genç, Hazine satışından elde edilen kaynakların yüzde 40’ının yasal olarak belediyeye aktarılması gereken bölümüne el konulduğunu kaydetti.

Belediye gelirlerinde en önemli kaynağın Hazine satışları olduğunu belirten Genç, “Hazine satışlarından elde edilen kaynağın yüzde 40’ı belediyelere, yüzde 10’u büyükşehirlere aktarılıyordu. Döşemealtı’nda Hazine iki ay içersinde, özelleştirme üzerinden satış yaptı. Biri 150 milyon liralık, diğeri 142 milyon civarında. Yani iki ayda 300 milyon lira civarında satış yapıldı. Satış var ama belediye payı yok. Normalde mülkiyet Hazine’nindir. Ama 2019-2020 yılında bunlar özelleştirmeye, Varlık Fonu’na veya Toplu Konut İdaresi’ne aktarılarak bunun üzerinden satış yapılmaya başlandı. Bu aslında CHP’li belediyelerin yasal olan kaynaklarını sıfıra indiriyor. Çünkü iki ayda yapılan 300 milyon liralık satışın 100 milyonu, Döşemealtı Belediyesi’ne besin kaynağı olarak girecekti” dedi.

"CİDDİ BİR ADALETSİZLİK"

Belediye giderlerinin yüzde 100 arttığını arttığını ifade eden Genç, gelir gider arasındaki cari açığın her gün katlanarak büyüdüğüne dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı: “Yerel Yönetim Yasası ve İller Bankası dağılımı çok adaletsiz. Çünkü tek barometresi var, o da nüfus. Aslında bunun içerisinde yüzölçümü genişliği, gelişmişlik endeksi, planlı altyapı parametreleri de pay dağılım noktasına girmeli. Metropol nüfusu 200 bin ve üzeri olan belediyeler, İller Bankası payı sadece nüfus endeksli olduğu için personel ve yatırım gibi giderleri İller Bankası payıyla karşılayabiliyor. Fakat bizim gibi 200 bin ve daha aşağısı olan belediyelerde ise personel maaşlarının üçte biri kadar pay geliyor. Çok ciddi bir adaletsizlik var. Bunun düzeltilmesi gerek”