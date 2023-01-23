Antalya'da yalnız yaşadığı dükkanda ölü bulundu
Antalya'nın Kepez ilçesinde apartman girişindeki dükkanda yalnız yaşayan 71 yaşındaki kişi ölü bulundu.
Antalya'nın Kepez ilçesi Fabrikalar Mahallesi'nde bir apartmanının giriş katındaki dükkanda yaklaşık 5 aydır yalnız yaşayan Naci Yanık'tan haber alamayan arkadaşları dükkana geldi.
Camdan içeriye baktıklarında Yanık'ın hareketsiz olduğunu gören arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Dükkan kapısının içten kilitli olması üzerine odunla camı kıran polis ekipleri içeriye girdi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde ise Yanık'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Yanık'ın cenazesi olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
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