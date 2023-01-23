Hastaneden izinli geldiği evinde kardeşi tarafından ölü bulundu

Denizli’de alkol tedavisi gördüğü hastaneden izinli olarak evine giden şahıs, kardeşi tarafından ölü olarak bulundu.

İHA
Yayınlanma: 23 Ocak 2023 - 09:32
Hastaneden izinli geldiği evinde kardeşi tarafından ölü bulundu
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Denizli’nin Pamukkale ilçesine bağlı Cankurtaran Mahallesi'nde meydana gelen olayda, eşinden yeni boşandığı öğrenilen 2 çocuk babası Mehmet Özcanlı (55) alkol tedavisi gördüğü hastaneden izin alarak evine gitti.

Özcanlı’dan bir süre haber alınmamasının ardından kardeş Orhan Özcanlı yedek anahtarla eve girdi. Kapıyı açtığında kardeşinin cansız bedenini gören Orhan Özcanlı’nın ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine giden sağlık görevlileri, Mehmet Özcanlı’nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Jandarma Olay Yeri İnceleme ekiplerinin yapmış olduğu çalışmaların ardından cansız beden otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırıldı. 



Denizli kardeş ev

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