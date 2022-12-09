Antalya'da yasadışı bahis operasyonu: 4 tutuklama
Antalya'da yasadışı bahis oynatan şahıslara yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda Antalya İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı'nca yapılan çalışmalar sonucu Alanya genelinde yasadışı bahis oynatan 6 şahsa yönelik şüphelilerin yasadışı bahis oynattıkları İddaa/Ganyan Bayi, Tekel Bayi ile şüphelilerin ikamet ettikleri adreste eş zamanlı operasyon yapıldı.
Yapılan aramalarda yasadışı bahisle haksız kazandığı değerlendirilen bir miktar TL, Dolar ve Euro cinsi para ve dijital materyale el konuldu.
Gözaltına alınan 5 şüpheliden Ö.S. M.K. Y.K. C.H. isimli şahıslar tutuklanırken K.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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