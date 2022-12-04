81 ilde 'kumar' ve 'yasa dışı bahis' uygulaması
İçişleri Bakanlığı, ülke genelindeki 'kumar, tombala ve oyun makineleri' ile 'yasa dışı bahis' uygulamasında 37 kişinin gözaltına alındığını, 84 iş yerine de işlem yapıldığını açıkladı.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik ve Jandarma Genel Komutanlığı koordinesinde dün ülke genelinde 33 bin 993 personelin katılımı ile 'kumar, tombala ve oyun makineleri' ile 'yasa dışı bahis' uygulaması yapıldı.
Kumar, tombala ve oyun makineleri uygulamasında 15 bin 308 iş yeri ile deniz araçları ve 415 dernekte 16 kişi gözaltına alındı, çeşitli suçlardan aranan 289 kişi yakalandı. 80 kişi hakkında adli, 388 kişi hakkında idari işlem yapıldı. 84 umuma açık iş yerine idari işlem yapılırken, 15 iş yeri de kapatıldı.
Yasa dışı bahis uygulamasında ise 1 yasa dışı bahis oynatılan iş yerinde ve 52 oynatan kişi hakkında 7258 Sayılı Kanun kapsamında adli işlem, 71 kişi hakkında yasa dışı bahis oynamaktan idari işlem yapıldı.
Ayrıca 21 kişi gözaltına alındı ve çeşitli suçlardan aranan 334 kişi yakalandı. Uygulamalarda 3 bilgisayar, 2 cep telefonu, 2 tabanca, 1 av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca, 10 mermi, 15 kumar/oyun makinesi, 5 tombala makinesi, 23 gram eroin, 227 gram esrar, 3 gram bonzai, 618 adet kaçak sigara ve çok sayıda yasa dışı bahis oyun kuponu ile kumar oynanması için kullanılan materyaller ele geçirildi.
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