Antalya'da yeni doğan bebek 5'inci kattan atıldı: 3 şüpheli adliyede
Antalya'nın Alanya ilçesinde yeni doğan kız bebeği koydukları poşetle 5 katlı apartmanın en üst katından attıkları suçlamasıyla gözaltına alınan Gürcistan uyruklu N.S. (15), annesi İ.S. (55) ve babası B.S. (55) adliyeye sevk edildi. Bebeğin annesinin N.S. olduğu belirlendi. Ailenin jandarmada konuşmadıkları belirtilirken, bebeğin atılırken canlı olup olmadığı araştırılıyor.
Alanya'ya bağlı Konaklı Mahallesi'ndeki 5 katlı bir binanın girişinde, dün sabah saatlerinde siyah poşet içerisinde bebek cesedini görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.
Yeni doğmuş kız bebek cesediyle karşılaşan ekipler, güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Karşıdaki marketin kamera görüntülerine göre, bebeğin saat 08.17'de binadan atıldığı tespit edildi. İlk 2 katın kameraya yansıması sonucu bebeğin üst katlardan atıldığını saptayan polis, savcılık talimatı ile diğer katlarda inceleme başlattı.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Yapılan incelemede bebeğin apartmanın 5’inci katındaki 6 numaralı dairenin banyo penceresinden atıldığı belirlendi. Ekipler, dairenin girişinde ve banyo penceresinde kan tespit etti. Evde yaşayan Gürcistan uyruklu N.S., annesi İ.S. ve babası B.S. gözaltına alındı. Yapılan incelemede bebeğin annesinin N.S. olduğu saptandı.
Jandarmadaki ifade işlemlerinde konuşmadıkları öğrenilen 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. Bebeğin atılırken canlı olup olmadığı araştırılıyor.
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