Antalya'da yıldırım yangına neden oldu: 10 dönüm alan zarar gördü

Antalya'nın Alanya ilçesinde yıldırım isabet etmesi sonucu makilik alanda çıkan yangın söndürüldü. Yangında yaklaşık 10 dönüm alan zarar gördü.

DHA
Yayınlanma: 02.09.2024 - 12:20
Antalya'da yıldırım yangına neden oldu: 10 dönüm alan zarar gördü
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Oba Mahallesi'nde dün saat 18.30 sıralarında yangın çıktı.

Yıldırım isabet etmesi sonucu makilik alandan dumanların yükseldiğini görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve orman işletme ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yaklaşık 10 dönüm alan zarar gördü.


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