Antalya'da yol verme tartışması kanlı bitti
Antalya'da yol verme yüzünden tartışan motosikletli kurye, otomobil sürücüsüne kesici bir aletle saldırarak ellerini ciddi şekilde yaraladı. Olayın ardından polis, saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.
Muratpaşa ilçesinde, motosikletli kurye ile otomobil sürücüsü arasındaki yol verme tartışması kavgaya dönüştü. Motosikletli kurye, 29 yaşındaki Mustafa Gümüş'e kesici bir aletle saldırarak ellerini ciddi şekilde yaraladı.
Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Gümüş, hastaneye kaldırılarak ameliyat oldu. Olay anına ait güvenlik kamerası görüntülerinde, kuryenin kısa süreli tartışmanın ardından Gümüş’e defalarca saldırdığı görüldü. Polis, saldırganı yakalamak için soruşturma başlattı.
Etiketler: #Antalya #yol verme kavgası
En Çok Okunan Haberler
-
- Köyüne dönmek isteyene 5 gebe düve verilecek
- Hasat için 1400 kilometre yol gittiler!
- Yatak odasında yakalandı: Kaçarken balkondan düşüp öldü
- Yer bildiren şirket ve esnafa vergi adımı
- Bakan Yerlikaya'dan 'kayyum' açıklaması
- Galatasaray'dan KAP bildirimi geldi!
- İstanbul'da AVM yangını: Çok sayıda itfaiye sevk edildi!
- Biri hukuk devleti mi dedi?
- 36 dakikada gözaltı!
- Geri dönen meyve sebze tartışma yarattı