Antalya'da yol verme tartışması kanlı bitti

Antalya'da yol verme yüzünden tartışan motosikletli kurye, otomobil sürücüsüne kesici bir aletle saldırarak ellerini ciddi şekilde yaraladı. Olayın ardından polis, saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

Antalya'da yol verme tartışması kanlı bitti
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İHA
Yayınlanma: 04.12.2024 - 17:22

Muratpaşa ilçesinde, motosikletli kurye ile otomobil sürücüsü arasındaki yol verme tartışması kavgaya dönüştü. Motosikletli kurye, 29 yaşındaki Mustafa Gümüş'e kesici bir aletle saldırarak ellerini ciddi şekilde yaraladı.

Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Gümüş, hastaneye kaldırılarak ameliyat oldu. Olay anına ait güvenlik kamerası görüntülerinde, kuryenin kısa süreli tartışmanın ardından Gümüş’e defalarca saldırdığı görüldü. Polis, saldırganı yakalamak için soruşturma başlattı.


Etiketler: #Antalya #yol verme kavgası

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