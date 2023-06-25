Antalya'da yolda yürüyen kadınlara dehşeti yaşattılar!

Yayınlanma: 25.06.2023 - 11:55

Güncelleme: 25.06.2023 - 11:55

Pazarcı Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi üzerinde, önceki gün gece saat 01.00 sıralarında seyir halindeki otomobilden kaldırımda yürüyen 2 kadının üzerine patlayıcı atıldı.

Atılan patlayıcı F.S ve E.K adlı kadınların yüzüne, koluna ve ayaklarına isabet etti.

Olay sonrası vücudunda yanmalar oluşan kadınların yardımına çevredeki esnaflar koşarken, şüpheliler ise olay yerinden kaçtı. Olayın ardından Gazipaşa Devlet Hastanesi’ne giderek darp raporu alan kadınlar şüphelilerden şikayetçi oldu.

“GEREKLİ CEZAYI ALMALARINI İSTİYORUZ”

Vücudunun çeşitli yerlerinden yararlanan F.S adlı kadın, “İşyerinden çıktık, saat 01.00 civarı Uğur Mumcu Caddesinden evimize doğru yürüyorduk. O sırada yanımızdan geçen koyu renk bir otomobilden üzerimize patlayıcı fırlatıldı. Olayın olduğu yer Gazipaşa’nın en işlek caddesi ve o saatte bu iş yerleri de açıktı. Şehrin göbeğinde böyle bir olay yaşanıyor. Gazipaşa’nın en işlek caddesinde sokakta artık rahat yürüyemeyeceksek biz kadınlar olarak nasıl bir çözüm bulacağız? Şüphelilerin bir an önce bulunmasını ve gerekli cezayı almasını istiyoruz” dedi.