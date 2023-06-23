Antalya’da tramvay ile otomobil çarpıştı: Seferler aksadı

Yayınlanma: 23.06.2023 - 14:56

Güncelleme: 23.06.2023 - 15:14

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Kışla Mahallesi'nde sabah saat 09.00 sıralarında 57 ABA 831 plakalı cipin sürücüsü Umut Kara, kavşak üzerinde Fatih-EXPO seferini yapan tramvay ile çarpıştı.

Kazanın ardından tramvay seferleri yaklaşık 30 dakika yapılamadı. Olay yerine polis ekipleri sevk edilirken cipte maddi hasar meydana geldi.

Tutanakların tutulmasının ardından tramvay seferleri yeniden normale döndü. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

"UMARIM BİR DAHA YAŞANMAZ"

Olayı anlatan Bilal Güler, “Burası araçlar ve tramvayın kesiştiği bir nokta. Tramvayın çıkması ile beraber araç sahibi maalesef kırmızı ışığı görmedi, bundan dolayı çarpıştı. Burada bir yol düzenlemesi yapıldı, hız düşürücü kasis kaldırıldı. Buna benzer kazalar oldu. Aslında bu kazaların önüne geçilebilir. Çok kez kazaya şahitlik ettik. Umarım bir daha yaşanmaz” dedi.