Antalya'daki deprem ile ilgili önemli açıklama: "Kıbrıs yayı ile ilişkili"

Yayınlanma: 30.11.2024 - 09:19

Güncelleme: 30.11.2024 - 10:08

Jeoloji Mühendisleri Odası (JMO) Antalya Şubesi Başkanı Mustafa Karancı, dün gece Gazipaşa Alanya açıklarında meydana gelen ve Antalya'nın doğusunda hissedilen 4.8 büyüklüğündeki depremi değerlendirdi.

Karancı, depremin meydana geldiği noktanın Ege-Kıbrıs Yay Sistemi, Kuzey Anadolu Fay Sistemi, Doğu Anadolu Fay Sistemi ve Ölü Deniz Fay Sistemi gibi önemli tektonik yapıların etkisi altında bir bölgede yer aldığını belirtti.

Mustafa Karancı, bu bölgede, Afrika levhası Kıbrıs yayı boyunca kuzey-kuzeydoğu yönünde Anadolu levhasının altına dalmakta, bu dalma-batma sürecinde büyük miktarda enerji birikimi meydana geldiğine işaret etti. Karancı, depremin burada biriken enerjinin kırılması ile ortaya çıktığını kaydetti.

"KIBRIS YAYI İLE İLİŞKİLİ"

Karancı "Dün akşam yaşanan ve özellikle Gazipaşa, Alanya ve Manavgat ilçelerinde şiddetli şekilde hissedilen Antalya Körfezinde ki yaşanan bu depremin, Ege-Kıbrıs Yay Sistemi’nin doğu bölümünü oluşturan Kıbrıs yayı ile ilişkili olduğunu değerlendiriyorum" dedi.

BÖLGEDE ENERJİ BİRİKİMİ AKTİF

Benzer şekilde, 8 Aralık 2013 tarihinde 5.0 büyüklüğünde ve 28 Aralık 2013 tarihinde ise 6.0 büyüklüğünde 20 gün arayla iki ayrı deprem meydana gelmişti. Bu depremler de bölgedeki tektonik hareketlerin ve enerji birikiminin aslında ne denli aktif olduğunu gösteriyor.