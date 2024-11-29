Naci Görür'den 'Antalya depremi' açıklaması

Yayınlanma: 29.11.2024 - 23:57

Güncelleme: 29.11.2024 - 23:57

AFAD, Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıklarında 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamada ise depremin büyüklüğü 5.2 olarak açıklandı.

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür ise depremin ardından X hesabından açıklama yaptı.

Görür, şunları söyledi:

Helen-Kıbrıs dalma-batma zonunda 5,2 deprem oldu. Dikkat ederseniz Antalya Körfezi açıklarında, geçmiş olsun pic.twitter.com/bLHnDrwpit — Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) November 29, 2024







