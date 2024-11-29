Naci Görür'den 'Antalya depremi' açıklaması
Antalya açıklarında meydana gelen depremin ardından açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Naci Görür, "Helen-Kıbrıs dalma-batma zonunda 5,2 deprem oldu. Dikkat ederseniz Antalya Körfezi açıklarında, geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.
AFAD, Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıklarında 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamada ise depremin büyüklüğü 5.2 olarak açıklandı.
Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür ise depremin ardından X hesabından açıklama yaptı.
Görür, şunları söyledi:
Helen-Kıbrıs dalma-batma zonunda 5,2 deprem oldu. Dikkat ederseniz Antalya Körfezi açıklarında, geçmiş olsun pic.twitter.com/bLHnDrwpit— Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) November 29, 2024
Etiketler: #Naci Görür #deprem #Antalya
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