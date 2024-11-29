Naci Görür'den 'Antalya depremi' açıklaması

Antalya açıklarında meydana gelen depremin ardından açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Naci Görür, "Helen-Kıbrıs dalma-batma zonunda 5,2 deprem oldu. Dikkat ederseniz Antalya Körfezi açıklarında, geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.

Naci Görür'den 'Antalya depremi' açıklaması
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.11.2024 - 23:57

AFAD, Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıklarında 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamada ise depremin büyüklüğü 5.2 olarak açıklandı.

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür ise depremin ardından X hesabından açıklama yaptı.

Görür, şunları söyledi:




Etiketler: #Naci Görür #deprem #Antalya

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