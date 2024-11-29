Antalya açıklarında 4.8 büyüklüğünde deprem

Yayınlanma: 29.11.2024 - 22:25

Güncelleme: 29.11.2024 - 22:57

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıklarında 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Saat 22:13'de meydana gelen depremin derinliği 34.79 km olarak kaydedildi.

Deprem Gazipaşa ve Alanya ilçeleri başta olmak üzere çevre ilçelerden de hissedildi. Bazı vatandaşların depremin etkisiyle sokağa çıktıkları görüldü. Depremin ilk belirlemelere göre herhangi bir hasara neden olmadığı öğrenildi.

MUHİTTİN BÖCEK: OLUMSUZ İHBAR YOK

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek depremin ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Açıklamada, "Antalya’mızda meydana gelen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Tarafımıza gelen herhangi bir olumsuz ihbar yoktur" ifadelerine yer verdi.

Antalya Valiliği'nden yapılan açıklamada ise, "Gazipaşa ilçemiz açıklarında saat 22.13'de 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Şu ana kadar intikal eden olumsuz bir durum yoktur. Saha taramalarımız devam etmektedir. Kamuoyuna duyurulur" ifadeleri kullanıldı.

AFAD'IN PAYLAŞIMI

'BÜYÜKLÜK 5.2'

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 5.2 olarak açıkladı.