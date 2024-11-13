Antalya'daki görüntüler gündem oldu: Bir esnaf, Atatürk 'sticker'ına basan kişiyi uçarak dövdü
Antalya'da bir esnaf, üzerinde Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafının bulunduğu 'sticker'ı ayaklarının altına alan şahsı uçarak darbetti. Görüntüler sosyal medyada gündem oldu.
Antalya'da, bir esnafın Atatürk 'sticker'ına basan kişiyi darbettiği anlar sosyal medyaya damga vurdu.
"Antalya Hakkında" isimli X hesabından paylaşılan görüntülere göre; bir şahıs, üzerinde Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, Ebedi Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafının bulunduğu 'sticker'ı ayaklarının altına aldı.
UÇARAK DALDI
Kısa süre sonra, o anlara şahit olan esnafın, söz konusu şahsı uçarak darbettiği görüldü.
O anlar sosyal medyada gündem oldu.
Etiketler: #Atatürk #mustafa kemal atatürk
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