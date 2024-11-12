Atatürk büstlerine çuval geçirip dışkı sürmüştü: Tutuklandı!

İzmir’in Kiraz ilçesinde, iki mahalle meydanında bulunan Atatürk büstüne saldırı düzenleyen ve dün akşam saatlerinde yakalanan D.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Atatürk büstlerine çuval geçirip dışkı sürmüştü: Tutuklandı!
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DHA
Yayınlanma: 12.11.2024 - 21:38

Olay, 10 Kasım günü Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümünde, Kiraz ilçesinde meydana geldi. 

Umurcalı ve Yeniköy Mahallelerinin meydanlarında bulunan Atatürk büstlerine kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından saldırı düzenlendi. 

Büstlerde birine dışkı sürülürken, diğerine çuval geçirildi. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı. 

Yürütülen soruşturma kapsamında D.K. isimli şüpheli, dün akşam saatlerinde gözaltına alındı. D.K., bugün işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Etiketler: #İzmir #Atatürk #saldırı

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