Antalya'daki orman yangını, 6 saatte kontrol altına alındı

Antalya'nın Gündoğmuş ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin 6 saatlik mücadelesi sonucu kontrol altına alındı.

DHA
05 Haziran 2022 Pazar, 10:39
Antalya'daki orman yangını, 6 saatte kontrol altına alındı
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Gündoğmuş ilçesi Pınarbaşı Kavşağı yakınlarındaki sarp alanda yer alan ormanda, dün saat 15.00 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Duman yükseldiğini gören yurttaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Yangın bölgesine Gündoğmuş Orman İşletme Müdürlüğü, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve çevre ilçelerden yangın söndürme ekipleri sevk edildi.

Yurttaaşların da müdahale ettiği yangın, ekiplerin yoğun çalışması sonucu 6 saatte kontrol altına alındı.

Yangında ne kadar alanın zarar gördüğü yapılacak çalışmalardan sonra belirlenecek.


Orman Antalya orman yangını

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