Antalya'daki 'teleferik kazası' soruşturmasına 19 kişi daha eklendi

Antalya’da 1 kişinin öldüğü, 7 kişinin yaralandığı, 174 kişinin de 23 saat boyunca havada mahsur kaldığı teleferik kazasına ilişkin İçişleri Bakanlığı, 19 kişi hakkında soruşturma izni verdi.

İHA
Yayınlanma: 20.05.2024 - 17:06
Antalya'daki 'teleferik kazası' soruşturmasına 19 kişi daha eklendi
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12 Nisan’da 1 kişinin öldüğü, 7 kişinin yaralandığı teleferik kazasına ilişkin aralarında Kepez Belediye Başkanı CHP’li Mesut Kocagöz’ün de bulunduğu 5’i tutuklu 12 şüphelinin 27’şer yıla kadar hapsi istenmiş ve Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesine sunduğu iddianame kabul edilmişti.

Devam eden soruşturmaya Antalya Büyükşehir Belediyesi görevlilerinden denetim ve gözetim vazifesinin ifasında ihmali görülen 19 şahıs daha eklenerek soruşturma izni verildi.

Antalya Valiliği internet sitesinde soruşturma izni ise şu ifadelerle yer aldı:

“Antalya Konyaaltı ilçesi Tünektepe teleferik hattında 12.04.2024 tarihinde meydana gelen kaza ile ilgili olarak, İçişleri Bakanlığı tarafından açılan idari soruşturma ile görevlendirilen Mülkiye Müfettişleri tarafından yapılan tahkikat neticesinde, Antalya Büyükşehir Belediyesi görevlilerinden denetim ve gözetim vazifesinin ifasında ihmali görülen 19 şahıs hakkında 4483 sayılı yasanın 6. maddesi uyarınca soruşturma izni verilerek dosya Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilmiştir".


Ağır Ceza Mahkemesi haberleri

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