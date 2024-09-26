Antalya’dan Akseki’ye giden ambulansın motorunda yangın çıktı

Antalya’dan Akseki’ye gitmekte olan ambulans, motorunun alt kısmından yanmaya başladı. Diğer sürücülerin uyarısı sonucunda ambulansı durdurarak kaputunu açan ambulans şoförü, yangın tüpüyle yangını söndürdü.

Antalya’dan Akseki’ye giden ambulansın motorunda yangın çıktı
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İHA
Yayınlanma: 26.09.2024 - 10:56

Edinilen bilgiye göre Antalya’dan Akseki’ye gitmekte olan Sağlık Bakanlığına ait ambulans, Manavgat Çevreyolu, Sorgun-Otogar Köprülü Kavşağı üzerinde bilinmeyen bir sebeple motorun alt kısmından yanmaya başladı.

Yolda seyir halindeki diğer araç sürücülerinin uyarıları sonucunda ambulansta bulunan şoför ve sağlık ekibi ambulanstan inerken, kaputu açan ambulans şoförü yangın tüpüyle müdahale ederek yangını söndürdü. Olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimine bağlı itfaiye ekibi, yangının çıktığı bölgede gerekli incelemeleri yaparken, yangının marş dinamosundan kaynaklandığı belirlendi. Motor bölümünde hasar oluşan ambulans çekici vasıtasıyla kaldırılarak 112 istasyonuna götürüldü.

ANTALYA’DAN TAMİRDEN GELİYORMUŞ

Ambulans şoförü ve sağlık ekibi Akseki’de 112 bünyesinde hizmet veren ambulansın arızalandığını, Antalya’da bulunan servisin ambulansın bakımının uzun süreceğini belirterek yedek ambulans verdiğini, yedek ambulansın da yandığını dile getirdiler.


Etiketler: #Ambulans

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