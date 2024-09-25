Hasta taşıyan ambulans otomobil ile kafa kafaya çarpıştı

Bursa’da hasta taşıyan ambulans kırmızı ışıkta geçtiği sırada hafif ticari otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansırken, kazada yaralanan olmadı.

Hasta taşıyan ambulans otomobil ile kafa kafaya çarpıştı
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İHA
Yayınlanma: 25.09.2024 - 09:52

Merkez Yıldırım ilçesi Yavuzselim Mahallesi Barış Caddesi üzerinde, A.T. idaresindeki 16 ALS 219 plakalı ambulans, hasta taşıdığı sırada kırmızı ışıkta geçti.

Kırmızı ışıkta geçen ambulans, kendisine yeşil ışık yandığını iddia eden M.B. idaresindeki 16 L 1829 plakalı hafif ticari otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.

KAZA ANI KAMERADA

Yaşanan kaza sonrası vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Kaza sebebiyle tek şeride düşürülen yol, kazaya karışan araçların kaldırılması sonrası normale döndü.

Öte yandan, kaza yapan ambulans içerisinde bulunan yaralı, başka bir ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Ayrıca, kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.


Etiketler: #Bursa #Ambulans

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