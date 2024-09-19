Oğul dehşet saçtı: Kolundan bıçaklanan baba, ambulansta kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

Kırıkkale'de aile üyeleri arasında çıkan kavga sırasında oğlu tarafından bıçakla kolundan yaralanan 58 yaşındaki vatandaş, hastaneye sevk edilirken ambulansta geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Oğul dehşet saçtı: Kolundan bıçaklanan baba, ambulansta kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti
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İHA
Yayınlanma: 19.09.2024 - 12:34

Yeni Mahalle Şehit Fatih Aydoğdu Sokak'ta edinilen bilgiye göre, aile içerisinde çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.

Tacettin Cim, eniştesi B.K. ve yeğeni M.K. ile birlikte; oğlu Ş.C.'nin evine geldi. Defalarca evin kapısını çalan Tacettin Cim, kapı açılmayınca bahçeden eve girmeye çalıştı ve bu sırada oğluyla tartışmaya başladı. Tartışmaya B.K. ve M.K'da dahil oldu. Kavganın büyümesiyle Ş.C., babası Tacettin Cim'i ve diğer akrabalarını bıçakla yaraladı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kolundan yaranan Tacettin Cim, ambulansla hastaneye sevk edilirken geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Kavga sırasında yaralanan şüpheli Ş.C., tedavisinin ardından polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.


Etiketler: #Kırkkale #bıçaklı saldırı

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