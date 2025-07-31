Antalyalılardan Muhittin Böcek’e destek mesajı: 'Bu günler geçecek, her şey çok güzel olacak'

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, yaptığı açıklamada, görev süresi boyunca Antalya’ya olan sevgisi ve halkın desteğiyle hareket ettiğini belirtti. Zorlu günlerden geçildiğini ifade eden Böcek, en büyük gücünün milletin vefası ve vicdanı olduğunu vurguladı.

Böcek paylaşımında, “Bu zorlu günlerde en büyük gücüm, milletimin vefası ve vicdanı. Ben görevimi milletime, Antalya’ya sevdamla yaptım. Bugün yanınızda olamasam da biliyorum ki millet büyüktür, millet susmaz” dedi.

Antalyalılar da Böcek için bir video çekerek antidemokratik uygulamalara ve tutuklamalara tepki gösterirdi.

Antalyalılar “O elinden geldiği her şeyi bağışladı. O köylü çocuğu. Bir gün güçlüler değil haklılar kazanacak. Antalya’ya en iyi hizmet eden insan kimse hiçbir şey için suçlayamaz. Biz buradayız Başkanım. Sabırlı olsun. Bacıları arkasında. Bu günler geçecek her şey çok güzel olacak dedi.