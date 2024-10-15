'Büyükada'ya gittim diye bursum kesildi' yazdı, gerçek başka çıktı: Aldığı bursla yurtdışı tatili yapan üniversite öğrencisi sosyal medyayı ikiye böldü

Yayınlanma: 15.10.2024 - 13:19

Güncelleme: 15.10.2024 - 13:22

Türkiye'de öğrenciler, her gün daha da derinleşen ekonomik kriz ve yoksulluk içinde hayat mücadelesine devam ediyor.

Yaşadıklarını sosyal medya platformu X üzerinden paylaşana '@elifvarlll' adlı kullanıcının bursunun kesilmesi ise tartışmalara neden oldu.

Öğrenci, bursunun Büyükada'ya gittiği için kesildiğini iddia etti.

Üniversite öğrencisi olduğunu iddia eden kullanıcı, "Cumartesi Büyükada'ya gittim bir arkadaşım ağırladı sağ olsun, bisiklet kiraladık (60 TL). Story paylaştım, mutluyuz gezdik elh... Burs verenim doktor hanım(!) ile takipleşiyorduk. Kendisi 'Biz gezene tozana burs vermiyoruz' diyerek verdiği bursun iadesini istedi" yazdı.

"RENCİDE EDİLDİM, HAKKINI HARAM ETTİ"

Kullanıcı, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Hiçbir yalan beyan yokken dolandırıcı pozisyonuna düştüm resmen, gururum incindi. Parasında değilim, yüzyüze görüştük içimi döktüm. Psikolojik olarak destek olacağını söylerken çok çirkin bir üslupla rencide edildim. Hakkını haram etti, 'Bir daha bana yazma' dedi... Kendisi KAHEV üyesi bir doktor hanım. Neye uğradığımı şaşırdım. Türlü türlü insan var ve bunlar veren el olunca büyük bir ego tatmini yaşıyorlar sanırım.Allah ıslah etsin. Ayrıca başka doktor arkadaşlarına da Instagram hesabımı paylaşmış sanırım, profilime birçok doktor girip 'Maşallah ne güzel geziyorsunuz' gibi ironik yorumlar attılar. Çok üzgünüm..."

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Paylaşımı görenler önce öğrencinin yazdıklarına üzüldü ve "Öğrenciye adaya gitmeyi bile çok görüyorlar" diyerek destek verdi. Ancak gerçek başka çıktı.

Paylaşım hızlıca yayılınca öğrencinin çok sayıda ülkeye seyahat ettiği ve buralardan paylaşımlar yaptığı ortaya çıktı. Paylaşımı yaparak kendisine burs verenlere tepki gösteren öğrencinin Slovakya'ya, Avusturya'ya ve umreye gittiği anlaşıldı.

Ortaya çıkan paylaşımlar üzerine sosyal medyada çok sayıda kişi bursunun kesildiğini öne süren öğrenciye tepki gösterdi.

Bazı kullanıcılar, kıyafet ve ayakkabı alacak parası yokken, hatta okulun kantininden bile alışveriş yapamayan öğrenciler varken kendisinin yeşil pasaport ile çok sayıda ülkeye gitmesinin 'lüks' olduğunu yazarken, bazıları ise öğrencilerin de sosyal aktiviteler yaparak kendini geliştirebileceğini savundu.