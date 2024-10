Eğitimde sorunlar çığ gibi büyüyor! Öğrenciler aç, okullar pis

15 Ekim 2024 Salı, 17:33

Cumhuriyet TV'de yayımlanan Gündem Özel programının konuğu Eğitimci Feray Aytekin Aydoğan oldu. Eğitimdeki sorunlara dikkat çeken Aydoğan "Ne zaman değişim adı ile açıklama yapsalar, daha büyük bir yıkımla karşı karşıya kalıyoruz" dedi.

KADIN ÖĞRETMENLERE DIŞ GÖRÜNÜM DERSİ!

İstanbul'daki birçok ilçe müdürlüğünün, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve AKP Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan'ın yönetiminde olduğu 'Enstitü Sosyal' ile protokol imzaladığı ve protokol kapsamında kadın öğretmenlere 'Etkili Öğretmenlik için Dış Görünüm ve Giyim Kodları' dersi verileceğine değinen Feray Aytekin Aydoğan, bu kararın temelde laikliği hedef aldığını belirtti. Gerici politikalara devam edilmesi halinde çok daha büyük sorunlarla karşılaşılacağını vurguladı.

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİ UCUZ İŞ GÜCÜ OLARAK KULLANILACAK

Geçen dönemlerde açıklanan ve çok tepki çeken MESEM projesinin tartışmaları devam ederken, meslek ortaokulları projesi de resmileşti. Meslek liselerine bağlı ve buna ek olarak bazıları bağımsız olacak şekilde meslek ortaokullarının hayata geçirilmesi planlanıyor. Eğitimci Aydoğan, meslek ortaokulları için "Yatılı çocuk işçi kamplarını tarif etmekte. Organize Sanayi Bölgeleri'nin ortasına ve fabrikalara kurulacak olan bu okullar, çocukları sermayaye ucuz iş gücü olarak teslim etmekten başka bir şey değil" dedi. MESEM ile birlikte artan çocuk işçi ölümlerinin daha da yaygınlaşmasından endişe duyduğunu belirten Aydoğan, haftada bir gün okul dört gün staj altında yapılan uygulamanın, okulları terk etme sayısında artış yaratacağını ve gereken güvenlik önlemlerinin alınacağı konusunda şüpheleri olduğunu vurguladı.

ÖĞRENCİLER AÇ KARINLA DERS İŞLİYOR

Türkiye'de artan ekonomik kriz ve düşen alım gücü ile beraber, birçok aile çocuğuna yeterli ve sağlıklı gıdalar yediremiyor. TÜİK'in istatisik verilerine göre, Türkiye'de ekmek, makarna gibi yiyecekleri tüketen çocuk oranı yüzde 62,4; meyveyi her gün tüketen çocukların oranı yüzde 50,5; sebzeyi her gün tükeyen çocukların oranı yüzde 33, et ve balık tüketen çocukların oranı yüzde 10,2. Buna ek olarak Türkiye Okul Yemeği Koalisyonu'nun paylaştığı Çalıştay Raporu'na göre, yetersiz beslenme ve sağlıksız koşullar yüzünden özellikle deprem bölgesindeki çocuklarda 'bodurluk' artış eğiliminde ve yüzde 10'a ulaştı. Eğitimci Aydoğan paylaşılan verilere, "Bodurluk, zayıflıktan farklı olarak geçecek bir şey değil. Özellikle okullarda en az bir öğün ücretsiz yemek verilmesi ve bunun sağlıklı gıdalardan oluşması gerekiyor. MEB'in buna bütçe ayırması lazım. Basit gibi görünen bir öğün yemek, hem psikolojik gelişimi, hem fizyolojik gelişimi hem de ders başarısını önemli ölçüde artırıyor. Okul terklerinin oranını azaltması ile en büyük kamusal faydalardan birini sağlıyor" dedi.

OKULLAR TEMİZ VE HİJYENİK DEĞİL

Eğitimin başka bir büyük sorunu da hijyen. Okullarda temizlik görevlisi ve güvenlik bulunmuyor. Okulları temizlemek isteyen belediyelerse, MEB ve iktidar tarafından çeşitli engellemelere maruz kalıyorlar. Bütün bu hijyensizliğin doğurduğu ise öğrencilerin hastalanması ve sağlıksız koşullarda ders işlemesi oluyor. Bunun bir toplumsal halk sağlığı sorununa dönüşebileceğine dikkat çeken Aydoğan, okullarda gerekli önlemlerin alınmasını, MEB tarafından hem yemek için hem de temizlik için gereken bütçenin ayırılması gerektiğini ifade etti. Devlet okullarında toplanan bağışların, alınan ücretlerin ve katkı paylarının nereye gittiğini, bunların alınmasıyla devlet okullarının kamusal olmaktan çıkıp bir özel okul mantığı ile yönetildiğini belirtti.