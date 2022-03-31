Antalya’nın simgesi Saat Kulesi restore ediliyor

31 Mart 2022 Perşembe, 04:00

Bakımsızlıktan harabeye dönen Saat Kulesi’nin restorasyon projesi, Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu tarafından onaylandı. Bizans dönemine ait burçlar üzerine 1900’lü yılların başında inşa edilen kulenin en yüksek noktasında tarihi saatler, eskiden kullanılan ve saatbaşı çalınan çan düzeneği ve onların da üstünde sivil savunma sireni bulunuyor.

DEYİMİN ANLAMI

Tarihi saat, çok kullanılan bir deyimin de konusu. Çalışacak iş bulamayanlar ya da can sıkıntısından bunalanlar, yolda rastladıkları tanıdıklarının, “Nasılsın, neler yapıyorsun” gibi sorularına “Ne yapacağım; git-gel Konyaaltı-Saat” karşılığını vererek sorunlarını dile getirmiş oluyorlar.