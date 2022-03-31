Antalya’nın simgesi Saat Kulesi restore ediliyor
Kaleiçi girişinde, 19. yüzyılın sonlarında inşa edilen ve yıllardır bakımı yapılmayan Saat Kulesi, restore ediliyor. Kulenin tepe kısmına sonradan eklenen çıkıntılar kaldırılarak yerine 1940’lı yıllarda yıkılan kubbe örülecek.
Bakımsızlıktan harabeye dönen Saat Kulesi’nin restorasyon projesi, Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu tarafından onaylandı. Bizans dönemine ait burçlar üzerine 1900’lü yılların başında inşa edilen kulenin en yüksek noktasında tarihi saatler, eskiden kullanılan ve saatbaşı çalınan çan düzeneği ve onların da üstünde sivil savunma sireni bulunuyor.
DEYİMİN ANLAMI
Tarihi saat, çok kullanılan bir deyimin de konusu. Çalışacak iş bulamayanlar ya da can sıkıntısından bunalanlar, yolda rastladıkları tanıdıklarının, “Nasılsın, neler yapıyorsun” gibi sorularına “Ne yapacağım; git-gel Konyaaltı-Saat” karşılığını vererek sorunlarını dile getirmiş oluyorlar.
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