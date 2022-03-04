16 Ukraynalı şoför Antalya'da mahsur kaldı
Ukrayna'ya sebze taşımak için Antalya’nın Kumluca ilçesine gelen Ukraynalı TIR şoförleri, ülkelerinde yaşanan savaş nedeniyle ilçede mahsur kaldı.
Ukrayna’ya sebze taşımak için Kumluca ilçesine gelen 16 TIR şoförü, Rusya'nın Ukrayna’ya saldırısı nedeniyle Kumluca’da beklemek zorunda kaldı. Şoförler, sebze ve meyve paketleme tesislerinin bahçesinde konaklamaya başladı.
Kumluca Kaymakamlığı, TIR şoförlerinin duş ve banyo ihtiyaçlarını gidermeleri için kapalı spor salonunun duşlarını tahsis etti. Kumluca Belediyesi'nin günlük iki öğün yemek verdiği Ukraynalı TIR şoförlerine paketleme tesisi de sebze ve meyve veriyor, çay ihtiyaçlarını karşılıyor.
“SAVAŞ ÇIKINCA BURADA KALDILAR”
Şoförlere yardımcı olan Belarus uyruklu Mikail Mişa, “Şoförler Ukrayna’ya sebze taşımak için geldiler. Ama savaş çıkınca mecbur burada kaldılar. Şoförlerin beyinleri ve gönülleri hep orada ama buradan gidemiyorlar. Gitmeleri için yük bulmaları lazım. En azından Ukrayna’ya yardım gönderebilirsek çok iyi olur. Çünkü ülkemize çok yardım etmek istiyoruz” dedi.
"YARDIM GÖTÜRMEK İÇİN HAZIRIZ"
Yaşadıklarını anlatan Ukraynalı şoför Sırgy, “Ukrayna’ya sebze götürüyorduk. Orada savaş çıkınca mecburen burada kaldık. En kısa zamanda ülkemize dönmek istiyoruz. Dönerken yardım götürerek dönebiliriz. Burada herkes bize çok iyi davranıyor. Bizim her ihtiyacımızı karşılıyor. Yemek getiriyorlar” diye konuştu.
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