Ukrayna'dan Türkiye'ye sığınan şarkıcı Jamala: 'Kendimi buranın bir parçası olarak hissediyorum'

04 Mart 2022 Cuma, 09:57

Ukrayna'ya, Rusya tarafından 24 Şubat sabahı başlatılan askeri harekatta 9 gün geride kaldı. Rus hava saldırılarının başlamasından sonra çok sayıda kişi başkent Kiev'i terk etti. Bu isimlerden biri de, Eurovision 2016 birincisi Kırım Türkü sanatçı Jamala oldu.

Ünlü şarkıcı, iki çocuğuyla Ukrayna’dan Romanya’ya, oradan da Türkiye'ye sığındı.

"ÜLKEM BOMBARDIMAN ALTINDA"

Uzun bir yolcuğun ardından İstanbul'da yaşayan ablasının yanına gelen Kırımlı şarkıcı Jamala, "Ben evdeyim fakat ülkem şu an bombardıman altında. Tüm insanlar tehlikede. Eşim, kayınpederim, akrabalarım ve arkadaşlarım hep orada kaldı" dedi.

Jamala, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısında yaşanan yıkıma ilişkin, "Maalesef şu an Ukrayna'da yaşananları bir şarkıcı, bir sanatçı olarak, şarkı söyleyerek değil konuşarak duyurmak zorundayım. Tüm dünyaya benim ülkemin ne kadar büyük bir zarar gördüğünü ve masum insanların öldüğünü söylemekten başka bir çarem yok" değerlendirmesinde bulundu.

"KENDİMİ TÜRKİYE'NİN BİR PARÇASI OLARAK HİSSEDİYORUM"

Ülkesini terk ettikten sonra Türkiye'ye gelmesinin sebeplerine de değinen şarkıcı, "Ben de kendimi Türkiye'nin bir parçası olarak hissediyorum. Türkiye ile dil, din ve kültür benzerliği olduğu için kendimi Türkiye'nin bir parçası olarak hissederim ve tabii ki benim burada ailem ve ablam olduğu için aklıma başka bir ülke gelmedi bile" şeklinde konuştu.

Jamala, her sene yaz aylarında Marmaris'te ailecek bir araya gelmeye çalıştıklarını dile getirdi. Genç şarkıcı, çocuklarının daha önce Türkiye'ye geldikleri için ve teyzelerinin yanında olmaları nedeniyle Türkiye'de olduklarının bilincinde olduklarını sözlerine ekledi.