Antalya'yı sağanak vurdu: Su baskınları meydana geldi!

Yayınlanma: 16.12.2024 - 12:13

Güncelleme: 16.12.2024 - 12:13

Kumluca'da dün akşam saatlerinde başlayan sağanak sabaha karşı şiddetini artırdı. Mavikent Mahallesi İncekum mevkiinde şiddetlenen yağış sele neden oldu. Tahliye kanallarından taşan sel suları mahalledeki bazı seralar ve evlerde baskınlara neden oldu.

Suyla dolan seralarda ve evlerde hasar oluştu. Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökce, "Dün akşam saatlerinde başlayan yağmur sabaha karşı şiddetini arttırdı. İlçemiz Mavikent Mahallesi İncekum mevkiinde tahliye kanallarının taşması sonucu yaklaşık 300- 500 dönümde zarar var. İnşallah sular çekilir. Afet olarak sel gelmedi. Seraların kendi suyu ve yağıştan dolayı böyle bir zarar oluştu" dedi.

FİNİKE- DEMRE YOLU KAPANDI

Finike ilçesinde şiddetini artıran yağış Finike- Demre kara yolunda ulaşımı olumsuz etkiledi. Sel sularının getirdiği kaya parçaları ve kum yığınlarıyla dolan kara yolunun bir bölümü gece trafiğe kapandı. Araçlarıyla yolda mahsur kalanlar olurken, hızla bölgeye yönlendirilen ekipler yolun açılması için çalışma başlattı. Gece boyu sürdürülen çalışmalar sonucunda sabah saatlerinde yol kontrollü şekilde ulaşıma açıldı. Bölgede çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

EVLERDE SU BASKINLARI OLUŞTU

Finike merkezde etkili olan yağış nedeniyle bazı evlerde de su baskınları oluştu. Finike Belediye Başkan Vekili Yücel Yücesan, belediye ekiplerinin gece boyu mesai yaptığını söyledi. Yağış nedeniyle 2 evin su altında kaldığını ancak anlık müdahalelerle birçok bölgede taşkınların önüne geçtiklerini belirten Yücesan, taşkın riski bulunan bölgelere hızlıca müdahale edildiğini ve çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü aktardı. Vatandaşların güvenliği için tüm ekiplerin teyakkuzda olduğunu vurgulayan Yücesan, yağışların devam etme ihtimaline karşı önlemlerin artırıldığını kaydetti.