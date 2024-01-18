Bakan Ali Yerlikaya'dan 'aşırı yağış' uyarısı: Sel, su baskını, heyelan...

Yayınlanma: 18.01.2024 - 16:45

Güncelleme: 18.01.2024 - 16:45

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre 19 Ocak 2024 Cuma günü yurdun büyük bir bölümü sağanak yağışın etkisinde olacak.

Meteorolojinin ardından bir uyarı da İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan geldi. Yerlikaya, sosyal medya hesabından 9 kente sarı ve turuncu kodlu uyarı yapıldığını belirtti.

Yerlikaya'nın paylaşımı şöyle: