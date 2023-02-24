Antik kentte kaçak kazı yapan 4 şüpheli suçüstü yakalandı

Aydın’ın Söke ilçesindeki tarihi Priene Antik Kenti'nde tarihi eser aramak için kaçak kazı yaptığı tespit edilen 4 kişi, jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

DHA
Yayınlanma: 24 Şubat 2023 - 10:55
Antik kentte kaçak kazı yapan 4 şüpheli suçüstü yakalandı
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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Güllübahçe Mahallesi'ndeki tarihi Priene Antik Kenti'nde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine, dün öğle saatlerinde bölgeye operasyon düzenledi.

Jandarma, kaçak kazı yapan şüpheliler R.G., T.A., H.A. ve T.K.’yi gözaltına aldı. Şüphelilerin kaçak kazıda kullandıkları 4 kazma ve 4 dedektöre el konuldu.

SERBEST KALDILAR

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 


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