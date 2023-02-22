Hatay'da enkazında yaklaşık 100 kişinin öldüğü binanın sorumlusu 3 şüpheli yakalandı

Hatay'ın Antakya ilçesinde deprem nedeniyle yıkılan ve 100'e yakın kişinin hayatını kaybettiği Prestij Asi Konutları ile ilgili sorumlulukları tespit edilen müteahhidin de aralarında olduğu 3 şüpheli gözaltına alındı.

AA
Yayınlanma: 22 Şubat 2023 - 18:06
Hatay'da enkazında yaklaşık 100 kişinin öldüğü binanın sorumlusu 3 şüpheli yakalandı
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Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı Deprem Suçları Soruşturma Bürosu'ndan yapılan açıklamada, 6 Şubat'taki deprem felaketi nedeniyle Antakya ve Defne ilçelerinde ölüm ve yaralanma olaylarıyla ilgili sorumlu müteahhit, yapı denetim firması sorumlusu, fenni mesul sıfatıyla kusurları tespit edilenlere yönelik soruşturmaların sürdüğü bildirildi.

Açıklamada, bu kapsamda depremde yıkılan ve yaklaşık 100 kişinin hayatını kaybettiği Antakya ilçesi Odabaşı Mahallesi Gürses Sokağı'nda bulunan Prestij Asi Konutları ile ilgili sorumlulukları tespit edilen müteahhit ve statik proje müellifi H.Ç, mimari proje müellifi M.F. ile yapının denetimini yapan firma yetkilisi N.G'nin, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandığı duyuruldu.

3 KİŞİ SERBEST BIRAKILDI

Bugüne kadar soruşturmalar doğrultusunda 65 şüpheliye yurtdışına çıkış yasağı konulduğu aktarılan açıklamada, gözaltına alınan 11 şüphelinin Hatay Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nin kararıyla tutuklandığı, bir zanlının gözaltı sürecinin devam ettiği, 3 kişinin ise serbest bırakıldığı ifade edildi.


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