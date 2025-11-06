Antrenman sonrası evine gidiyordu... Amatör futbolcunun acı ölümü!

Aksu Mahallesi Pazar Caddesi'nde dün akşam saatlerinde feci bir kaza meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre; amatör ligde mücadele eden Çınarlarspor’da forma giyen Samet Şahin (17), antrenman sonrası evine giderken kullandığı 34 34 HKF 576 plakalı motosiklet, park halindeki çekiciye çarptı.
Kazada ağır yaralanan Şahin, çağrılan ambulansla Giresun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedavi altına alınan Şahin, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.