Antrenman sonrası evine gidiyordu... Amatör futbolcunun acı ölümü!

6.11.2025 12:08:00
DHA
Giresun'da 17 yaşındaki amatör futbolcu Samet Şahin, antrenman sonrası eve giderken geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı aktarıldı.

Aksu Mahallesi Pazar Caddesi'nde dün akşam saatlerinde feci bir kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; amatör ligde mücadele eden Çınarlarspor’da forma giyen Samet Şahin (17), antrenman sonrası evine giderken kullandığı 34 34 HKF 576 plakalı motosiklet, park halindeki çekiciye çarptı.

Kazada ağır yaralanan Şahin, çağrılan ambulansla Giresun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan Şahin, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

