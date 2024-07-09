Apart dairede şüpheli ölüm: Genç kadın ölü bulundu

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde arkadaşlarının haber alamadığı 19 yaşındaki genç kız, yaşadığı apart dairesinde ölü olarak bulundu.

İHA
Yayınlanma: 09.07.2024 - 12:06
Apart dairede şüpheli ölüm: Genç kadın ölü bulundu
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Olay, gece saatlerinde Denizli’nin Pamukkale ilçesine bağlı Hacıkaplanlar Mahallesi 740 Sokakta faaliyet gösteren bir apart dairesinde meydana geldi. 

Edinilen bilgiye göre; apart dairesinde daire kiralayan 19 yaşındaki Aliye Hakan’dan haber alamayan arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine ihbar etti.

Yardım talebi üzerine polis ekipler eşliğinde apart dairesine giren arkadaşları, genç kadını yerde hareketsiz bir şekilde yatarken buldu.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Aliye Hakan’ın bir süre önce hayatını kaybettiği belirlendi. 

Genç kadının cenazesi, olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışma sonrasında ölüm nedeninin belirlenebilmesi için PAÜ adli tıp morguna kaldırıldı. 

Genç kadının şüpheli ölümüyle ilgili olarak Denizli Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından geniş çaplı araştırma başlatıldı.


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