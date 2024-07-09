Kızıltepe’de şüpheli ölüm: Aracında silahla vurulmuş halde ölü bulundu

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde 27 yaşındaki Devran Çur, aracında silahla vurulmuş halde ölü bulundu.

İHA
Yayınlanma: 09.07.2024 - 10:42
Kızıltepe’de şüpheli ölüm: Aracında silahla vurulmuş halde ölü bulundu
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Alınan bilgilere göre, 01.00 sıralarında Kızıltepe ilçesi Yenikent Mahallesi Mardin yolu üzerinde trafik kazası vakasına giden 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri, olay yerine varınca bir şahsın aracında silahla vurulmuş halde ölü olduğunu belirledi. 

Söz konusu şahsın 27 yaşındaki Devran Çur olduğu öğrenildi. Ceset, otopsi işlemleri için hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


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