Apartın çatı katından düşen erkek hayatını kaybetti

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde, 5 katlı apartın çatı katından zemine düşen şahıs, olay yerinde hayatını kaybetti.

İHA
Yayınlanma: 29.08.2023 - 10:35
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Pamukkale ilçesine bağlı Kayıhan Mahallesi’nde, sabah saat 08.00 sıralarında; bir apartın çatı katında yalnız başına yaşayan Şakir Arslan (51), henüz belirlenemeyen bir nedenle 5 kattan aşağıya düştü.

KURTARILAMADI

Arslan’ın yere düştüğünü gören çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekibi, yaptığı incelemede Arslan’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekipleri, çevrede geniş çaplı inceleme yaparken, Arslan’ın cenazesi ise otopsi işlemleri için Pamukkale Üniversitesi Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

'İNTİHAR' İDDİASI

Öte yandan, görü tanıkları kaldığı apartın 5’inci katından düşerek hayatını kaybeden Şakir Arslan’ın intihar etmiş olabileceğini iddia etti. Arslan’ın şüpheli ölümü ile ilgili soruşturma başlatıldı.


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Denizli 112 Acil Adli Tıp

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