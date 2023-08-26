Atıl haldeki otelde çıkan yangın kontrol altına alındı
Gaziantep’te atıl durumdaki otelde yangın çıktı. Otelde çıkan yangın, itfaiyenin 2 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı.
Nesimi Mahallesi’nde bulunan atıl durumdaki bir otelin 13'üncü katında saat 14.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
AKARYAKIT İSTASYONUNA SOĞUTMA ÇALIŞMASI
Gaziantep'te yanan atık durumdaki otelin hemen yanında bulunan akaryakıt istasyonunda tedbir amaçlı soğutma çalışması başlatıldı. Yangın kontrol altına alınana kadar istasyonun geçici olarak kullanıma kapatıldığı bildirildi.
KONTROL ALTINA ALINDI
Gaziantep'te 17 katlı atıl otelde çıkan yangın, itfaiyenin 2 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı. 15 itfaiye aracı ile 45 personelin müdahale ettiği yangında, ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.
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