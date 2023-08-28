Bodrum’da otelde silahlı çatışma: 1 ölü, 2 yaralı
Muğla’nın Bodrum ilçesinde bir otelde çıkan silahlı çatışmada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Gölköy Mahallesi Akdeniz Caddesi’ndeki bir otelde gece saatlerinde; edinilen ilk bilgilere göre bir araçla bölgeye gelen 3 kişi, oteldekilere ateş açtı. Oteldekilerin de karşılık vermesiyle çatışma çıktı.
1 KİŞİ ÖLDÜ
Olayda kurşunların isabet ettiği bir kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi.
Yaralılar, kendi imkanları ile hastaneye gitti. Bölgede ekiplerin çalışması sürüyor.
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