Bodrum’da otelde silahlı çatışma: 1 ölü, 2 yaralı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde bir otelde çıkan silahlı çatışmada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA
Yayınlanma: 28.08.2023 - 06:53
Bodrum’da otelde silahlı çatışma: 1 ölü, 2 yaralı
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Gölköy Mahallesi Akdeniz Caddesi’ndeki bir otelde gece saatlerinde; edinilen ilk bilgilere göre bir araçla bölgeye gelen 3 kişi, oteldekilere ateş açtı. Oteldekilerin de karşılık vermesiyle çatışma çıktı.

1 KİŞİ ÖLDÜ

Olayda kurşunların isabet ettiği bir kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi.

Yaralılar, kendi imkanları ile hastaneye gitti. Bölgede ekiplerin çalışması sürüyor.


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112 Acil Bodrum Silahlı çatışma silah

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