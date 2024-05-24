Apartman dairesinde gaz sızıntısı nedeniyle patlama: 1 ölü

Bitlis'in Tatvan ilçesinde apartman dairesinde gaz sızıntısı nedeniyle meydana gelen patlamada Bayram Yalçın, hayatını kaybetti.

DHA
Yayınlanma: 24.05.2024 - 12:35
Apartman dairesinde gaz sızıntısı nedeniyle patlama: 1 ölü
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Olay, sabah saatlerinde Tatvan ilçesi Saray Mahallesi Seyhan Sokak’taki Miran Yapı Apartmanı’nda meydana geldi.

Apartmanın 5’inci katındaki dairede gaz sızıntısı nedeniyle patlama oldu. Bu sırada evde bulunan Bayram Yalçın hayatını kaybetti.

Apartmandakilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis, sağlık ve doğalgaz ekipleri sevk edildi.

Patlama ile ilgili inceleme başlatılırken Yalçın’ın cenazesi otopsi işlemleri için Tatvan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

 


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