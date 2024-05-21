Mutfakta gaz sıkışması nedeniyle patlama: 2 yaralı

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde evin mutfağında gaz sıkışması nedeniyle meydana gelen patlamada Pakize K. (50) ile kızı Ece K. (23) yaralandı.

DHA
Yayınlanma: 21.05.2024 - 15:36
Mutfakta gaz sıkışması nedeniyle patlama: 2 yaralı
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Olay, öğle saatlerinde Çermik ilçesi kırsal Baykal Mahallesi’nde meydana geldi. Pakize K. ile kızı Ece K., mutfakta yemek yaparken gaz sıkışması nedeniyle patlama oldu.

Patlamada anne ve kızı yaralandı. Mahallelinin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Pakize ve Ece K., sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Çermik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 


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