Apartman dairesinde korkutan yangın!
Çankırı'da bir apartman dairesinde çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi.
Olay, il merkezinde bulunan bir apartman dairesinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, dairede bilinmeyen sebepten dolayı yangın çıktı.
Yükselen dumanları gören yurttaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürülürken daire kullanılamaz hale geldi.
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
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